Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das lange Ringen um die Zukunft der Walthariklause in Petersbächel hat ein Ende. Die Gemeinde wird sie verkaufen. Zu den Unstimmigkeiten in den vergangenen Tagen verlas Bürgermeister Michael Schreiber in der Ratssitzung eine Stellungnahme.

Mehrheitlich stimmte der Ortsgemeinderat Fischbach für den Verkauf der Walthariklause und folgte damit im Wesentlichen den Empfehlungen des Ortsbeirats. Die einzige Gegenstimme kam vom Petersbächler