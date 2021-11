Innerhalb von 24 Stunden haben sich 74 weitere Covid-19-Fälle (Stand Freitag, 11 Uhr) in Zweibrücken (20), Pirmasens (7) und dem Landkreis (47) bestätigt. Das teilt das beim Kreis angesiedelte Gesundheitsamt mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die auf 100.000 Einwohner hochgerechnet wird, erreicht aktuell in Zweibrücken den Wert 273, Im Kreis Südwestpfalz 295 und in Pirmasens 157. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt im Versorgungsbezirk Westpfalz bei 6, der Belastungswert für die Intensivbettenauslastung bei 6,5. Für die Südwestpfalz gilt aktuell noch die Corona-Warnstufe 1. Bleibt die Intensivbettenauslastung jedoch auch am Samstag über dem Wert 6, so rutscht die Südwestpfalz ab Montag in die Warnstufe 2, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Von den Coronafällen sind auch Mitarbeiter und Bewohner in Seniorenheimen in Hauenstein und Rodalben betroffen. In der Kita Arche Kunterbunt in Zweibrücken wurde eine Mitarbeiterin positiv getestet, in der Kita Regenbogen zwei weitere Kinder. Eine Schülerin der Zweibrücker Canada-Schule sowie je ein Schüler der Pestalozzi- und der Hilgard-Grundschule erhielten auch ein positives Ergebnis. Betroffen sind zudem die Grundschulen in Bottenbach und Rieschweiler, wo das Gesundheitsamt relevante Ausbruchsgeschehen vermeldet, die eine Quarantäne in den jeweiligen Klassen auslösen. Auch in Klassen der IGS Contwig und der IGS Thaleischweiler sowie des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums greift die Quarantänepflicht.