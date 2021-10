Acht neue Covid-19-Fälle sind von Mittwoch auf Donnerstag, 11 Uhr, im Landkreis Südwestpfalz bestätigt – je drei in Zweibrücken und Pirmasens sowie je einer in der VG Pirmasens-Land und in der VG Waldfischbach-Burgalben. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) meldet aktuell (Donnerstag, 14.10 Uhr) weiterhin die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie für die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Aktuell gibt es im Bezirk des Gesundheitsamtes 94 bestätigte positive Covid-19-Fälle, vier weniger als am Vortag. Von den neuen Fällen waren bereits zwei Personen und Zweibrücken und zwei Personen aus Pirmasens als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.