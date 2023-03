Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sage und schreibe sieben Platzverweise gab es in den letzten beiden Wochen in den A-Klasse-Partien des SV Palatia Contwig. Im Heimspiel am Sonntag gegen den FK Petersberg gibt es für Trainer Maximilian Blum deshalb nicht nur ein sportliches Ziel.

Feuer ist in den Heimspielen des SV Palatia Contwig oft drin, vor allem weil der Anhang von der Außenlinie auch mal mit verbalen Äußerungen wie ein „Brandbeschleuniger“ wirkt. „Wir