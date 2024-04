In der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken West siegte der SVN II beim Tabellenletzten deutlich, während die TSG Mittelbach-Hengstbach II bei einem Aufstiegsanwärter überraschend siegte. In der C-Klasse PS/ZW Ost wurden von ursprünglich fünf Begegnungen nur noch zwei ausgetragen.

C-Klasse West

SG Maßweiler-Höhmühlbach II - SVN Zweibrücken II 0:4. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Lorik Preniqi den Treffer zur 1:0-Pausenführung der Gäste. Nach dem Seitenwechsel drehte die zweite Mannschaft des SVN dann so richtig auf, erneut Lorik Preniqi (60., 90.) und Marco Nickolaus (78.) netzten zum deutlichen 4:0-Auswärtssieg. Die SG Maßweiler-Höhmühlbach II hingegen bleibt abermals ohne Punkte und ist weiterhin abgeschlagenes Ligaschlusslicht.

SV Hornbach - TSG Mittelbach-Hengstbach 3:5. Seyho Mert netzte in der 34. Spielminute zur Führung für die Hausherren. Die Gäste fanden jedoch eine passende Antwort, Hendrik Hunsicker traf noch vor der Pause zum Ausgleich (41.). Die TSG startete furios in den zweiten Durchgang, so legten Durmus Demirel (47., 56.) und Timmy Hasslocher (54.) mit dem zwischenzeitlichen 4:1 den Grundstein zum Erfolg in der Fremde. Manuel Eckhard brachte die Heimelf mit dem 2:4 zwar noch einmal heran (75.), doch Mohamad Alziab stellte den alten Abstand schnell wieder her (80.). So blieb am Ende das 3:5 durch Seyho Mert nur Ergebniskosmetik. Die TSG Mittelbach-Hengstbach siegte überraschend beim Tabellenzweiten der Liga.

SV Großsteinhausen II - TuS Wattweiler 1:2. Tim Ropönus brachte den Gastgeber nach 20 Minuten in Front, mit dem knappen Vorsprung ging es im Anschluss in die Pause. Nach Wiederanpfiff gelang es dem SV nicht, das 2:0 nachzugehen. Die Quittung folgte, Benjamin Zdrzalek (65.) und Lars Knecht (88.) stellten den Spielstand in der Schlussphase auf den Kopf und entführten drei Punkte aus der Fremde.

SV Martinshöhe II - SG Wallhalben/Mittelbrunn 3:1. Die Hausherren zeigten in der ersten Hälfte einen starken Auftritt und führten dank der Treffer von Steffen Theis (20.) und Paul Schommer (30.) zur Pause mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Marc Brödel für den SVM II. Die Gäste fanden zwar noch den Weg auf die Anzeigetafel (75.), ließen aber keine Aufholjagd mehr folgen. So fuhr die Heimelf letztlich einen hochverdienten Sieg ein.

C-Klasse Ost

SV Trulben II - SV 53 Rodalben 1:1. Der ersatzgeschwächte SVT zeigte eine Topleistung und ließ nach der 1:0-Führung von Luis Abel (6.) weitere Chancen ungenutzt. Der Gastgeber kämpfte bis zum Schluss. Ein Foulelfmeter nutzten die favorisierten Gäste mit der vorletzten Aktion zum Teilerfolg mit dem Tor von Nino Pfundstein.

SpVgg Ludwigswinkel - SG Pirmasens 6:1. Trotz eines verhaltenen Spiels kam der Gastgeber zu einem ungefährdeten Heimsieg. Zum halben Dutzend trafen: Lars Schäfer (12., 38.), Marc Kuszmanik (27.), Alexander Wingert (46./Foulelfmeter), Noah Weippert (84.) und Justin Daniel (90.). Gästetorschütze: Alexander Merk (48.).

FC Rodalben II - FC Hengsberg verlegt. Die Begegnung wird am kommenden Mittwoch, 24. April, um 19 Uhr nachgeholt.

TuS Rumbach - SV Lemberg/TuS Winzeln II abgesagt. Da der Platz unbespielbar war, wurde die Begegnung auf Freitag, 3. Mai, um 19 Uhr, verschoben.

SG Kröppen/Vinningen - FV Münchweiler II abgesagt. Die Gäste traten nicht zu dieser Begegnung an.