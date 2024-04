In der C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West fertigte der Ligaprimus den Tabellenletzten regelrecht ab. Verfolger Hornbach mühte sich in Kleinsteinhausen zum Auswärtssieg. Im einzigen Duell der Ost-Gruppe feierte der TuS Rumbach einen klaren Heimsieg.

C-Klasse West

TSG Mittelbach-Hengstbach - SG Wallhalben/Mittelbrunn 3:4.

In der 21. Spielminute brachte Durmus Demirel die Hausherren per Elfmetertor in Führung. Auf den kurzzeitigen Ausgleich der Gäste durch Corey Caperton (26.) folgte erneut Demirel mit seinem zweiten Treffer (28.). Allerdings konnte der Gast abermals zurückschlagen und stellte den Spielstand im Anschluss sogar auf den Kopf, Marko Hoffmann vom Punkt (33.) und Marco Lang (45.+2) trafen zur knappen SG-Führung zur Pause. Der enge Vorsprung konnte nach dem Seitenwechsel dank eines Eigentores der Gastgeber ausgebaut werden (63.). Durmus Demirel brachte durch seinen dritten Treffer in der 76. Minute zwar noch einmal Spannung in die Partie, am Ende blieb es jedoch beim 3:4.

TuS Wattweiler - SV Martinshöhe II 3:1. Dirk Strasser netzte zur Führung des Gastes nach rund 20 Minuten. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff konnte Lars Knecht jedoch den Ausgleich für die Heimelf erzielen (45.+3). Der TuS Wattweiler entschied die Partie im zweiten Durchgang, als Leon Heilmann (61.) und Niklas Körner (77.) zum 3:1-Heimsieg trafen.

FC Kleinsteinhausen - SV Hornbach 2:4. Zur knappen 1:0-Pausenführung des SV Hornbach traf Seyho Mert erst kurz vor dem Gang in die Kabine (42.). Allerdings konnten die Gastgeber unmittelbar nach Wiederanpfiff durch den Treffer von Heiko Ficht ausgleichen (46.). In Folge schlug das Spitzenteam jedoch zurück, Pascal Wallad (56.) und Frederic Beck (67.) brachten den Gast zwischenzeitlich mit 3:1 in Front. Dennoch kam in der Schlussphase Spannung auf, da Addison Qelaj in der 77. Spielminute den Anschluss für die Gastgeber erzielte. In der Schlussminute traf jedoch erneut Frederic Beck (90.) und sorgte für die Entscheidung zugunsten der Hornbacher Elf.

SG Knopp/Wiesbach - SG Maßweiler-Höhmühlbach II 12:0. Im Duell der Gegensätze demontierte der Tabellenführer das Ligaschlusslicht regelrecht. Beim 12:0-Kantersieg netzten Sascha Burkart, Zeqir Begu, Dieter Burkart, Paul Anderson (2), Tristan Mayer (2) und Albert Beqiri (4). Ein Gästeakteur traf zudem ins eigene Tor.

C-Klasse Ost

TuS Rumbach - FV Münchweiler II 4:1. Im Duell der Tabellennachbarn setzte sich der Gastgeber erfolgreich durch und bleibt zuhause weiterhin ungeschlagen. Im Nachholspiel trafen am Donnerstagabend Dominik Wagner nach zehn Spielminuten und Jörg Dittmar nach 15 Spielminuten zur 2:0-Pausenführung. Nach dem 3:0 von Nils Meyer (50.) verkürzte Moritz Heim (64.), bevor in der Schlussminute Dennis Lehmann auf 4:1-Endstand stellte.