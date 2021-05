Am Donnerstag und Freitag streiken Busfahrer der Zweibrücker Stadtbus GmbH und der DB Regiobus Mitte, die Überlandfahrten in die umliegenden Dörfer anbietet. Auch der Schülerverkehr ist betroffen, die Schulen seien bereits am Montag informiert worden, wie Verdi-Gewerkschaftssekretär Marco Bärschneider auf Anfrage sagte. Welche Linien, Busse und Fahrten genau ausfallen, teilt Verdi nicht mit. Bei Busfahrerstreiks im Januar vergangenen Jahres waren hauptsächlich Schülerfahrten in und um Zweibrücken betroffen. Die Stadtbus Zweibrücken GmbH beteiligte sich damals nicht. Diesmal wird auch hier gestreikt. Schüler, Berufspendler und andere Fahrgäste sollten sich auf ausfallende Fahrten am Donnerstag und Freitag einstellen.