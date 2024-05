Die Kaiserslautern Pikes haben auch ihr zweites Saisonspiel in der Football-Regionalliga verloren. Dem Absteiger aus der GFL 2, den Bad Homburg Sentinels, unterlagen die Lauterer im Schulzentrum Süd mit 9:31 (3:7, 0:7, 6:7, 0:10). Bereits zum Ligaauftakt hatte Kaiserslautern gegen die Mainz Golden Eagles mit 13:21 den Kürzeren gezogen.

Nunmehr folgt am kommenden Samstag jedoch eines der Spiele, die eine Pflichtaufgabe für die Mannschaft von Pikes-Headcoach Kai Lehmann sind, insbesondere nach den zwei Niederlagen zum Ligaauftakt. Denn im Auswärtsspiel gegen die Darmstadt Diamonds (Samstag, 17 Uhr), die bereits im Vorjahr zu den Kellerkindern der Liga gehörten, muss Kaiserslautern punkten, will man nicht frühzeitig im unteren Bereich der Tabelle verharren. Darmstadt unterlag in seiner bislang einzigen Saisonpartie mit 0:37 bei den Wiesbaden Phantoms.

„Es ist ein Absteiger aus der GFL 2, sie sind sehr stark einzuschätzen und werden alles geben, um ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden“, hatte Headcoach Lehmann bereits vor dem Spiel eine klare Rollenverteilung für das Spiel am vergangenen Samstag gegen Bad Homburg angelegt. Gut kamen die Hechte in die Partie. Bereits nach wenigen Spielminuten brachte Kicker Dennis Folz das Heimteam mit 3:0 durch ein Field Goal in Führung. Eben diese Führung hielt nicht lange, denn bereits mit dem nächsten Angriffsversuch gingen die Hessen mit 7:3 in Front. Defensive Coordinator Dietmar Groß äußerte sich nach dem Spiel: „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Football ist ein faires Spiel und wenn du Fehler machst, wirst du bestraft, auch wenn es nur kleine Fehler sind. Das ist genau das, was man von diesem Sport erwartet.“