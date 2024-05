Unzählige Legosteine in allen Farbschattierungen, zusammengefügt zu prägnanten Motiven Landauer Stadtansichten hängen seit kurzem im Foyer des Landauer Rathauses. Verantwortlich dafür ist der Verein „Lauter Steine“ aus Kaiserslautern. Gartenschau-Besuchern ist der Lego-Verein durch seine Lego-Ausstellung auf dem Gartenschaugelände wohlbekannt. Doch auch über die Stadtgrenzen hinaus kennt und schätzt man die Legobauer. So kam es anlässlich des Landauer Stadtjubiläums zu einer bisher einmaligen Aktion: Gemeinsam mit Besuchern baute „Lauter Steine“ aus mehr als 150.000 Steinen das größte Lego-Mosaik in Rheinland-Pfalz. Rund 8000 Besucher beteiligten sich an der Bauaktion im Alten Kaufhaus. Immer wieder bildeten sich Schlangen – so groß war der Ansturm der bauwütigen Lego-Enthusiasten, die an dem fünf auf zwei Meter großen Bauwerk mitarbeiten wollten. Jeder bekam eine Legoplatte mit insgesamt 256 Noppen und einen Bauplan, der genau abbildete, welches Steinchen mit welcher Farbe auf welche Position gedrückt werden musste. Gemeinsam ergeben nun 640 solcher Platten mit insgesamt 163.840 kleinen Steinchen eine fotorealistische Collage mit 14 verschiedenen Impressionen aus Landau – ähnlich einer überdimensionalen Postkarte. Ganz nebenbei kamen bei der Gelegenheit über 1000 Euro an Spenden zusammen, die einer sozialen Einrichtung in Landau zugute kommen sollen – in Form von Legosteinen.