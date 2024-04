Brennende Asche in einer größeren Mülltonne hat am Samstagvormittag für einen Brand im Einöder Bürgerhaus gesorgt. Das teilte uns ein Sprecher der Polizei Homburg auf Nachfrage am Dienstagmittag mit. Gegen 11 Uhr seien die Feuerwehrleute alarmiert worden. Als sie am Bürgerhaus in der Hauptstraße ankamen, mussten sie das Gebäude laut Sprecher lediglich belüften – die Flammen seien von selbst erlöscht und hätten, nachdem die Tonne abgebrannt war, nicht auf weitere Teile des Bürgerhauses übergegriffen. Allerdings sei starker Rauch nach draußen gedrungen. Durch den Qualm sei ein Sachschaden am Gebäude entstanden. Wie hoch der ist, stehe noch nicht fest. Der Polizeisprecher berichtet, dass jemand die Asche in der Mülltonne entsorgt hätte, als sie vermutlich noch nicht ausreichend abgekühlt war. Diese hätte wiederum die Tonne in Brand gesteckt. Eine Brandstiftung schließen die Ermittler aus.