Die Berufsbildende Schule Zweibrücken hat am Dienstag und am Mittwoch im Rosengarten ihre Abgänger verabschiedet: 377 Schüler in verschiedenen Klassen und Bildungsgängen.

Berufsvorbereitungsjahr

BVJ21a+b

Noah Wiede Zweibrücken

Diego Robert Achim Kleinsteinhausen

Thamer Alassoud Zweibrücken

Vasilica Bondor Zweibrücken

Elora Graf Zweibrücken

Noemi Herb Zweibrücken

Jonathan Hutter Zweibrücken

Sarah Sabrina Lankutsch Zweibrücken

Sedra Mohamad Zweibrücken

Shanti Ocasio Zweibrücken

Jolie Scharff Zweibrücken

Berufsfachschule

1BF1T21a

Fayez Almohammad Zweibrücken

Jason Blinn Zweibrücken

Nico Jung Zweibrücken

Amalia Junker Bexbach

Nico Schollmayer Rimschweiler

Christian Träutlein Zweibrücken

Leon Ullrich Bechhofen

BF1T21b

Laurin Ankner Contwig

Dennis Beraz Zweibrücken

Philipp Hasenstab Schweyen

Leon Köhler Zweibrücken

Liv Nehlig Zweibrücken

Justin Redloff Zweibrücken

Marius Reitnauer Großsteinhausen

Leon Weber Zweibrücken

BF1W21

Tyler Jamie Anken Zweibrücken

Angelina Buder Thaleischweiler-Fr.

Selin Dering Zweibrücken

Noah Döpfner Zweibrücken

David Humbs Zweibrücken

Karol Kern Zweibrücken

Nils Steffen Blieskastel

Lea Wagner Homburg

BF1GP

Lilli Bös Krähenberg

Lennard Hasenstab Schweyen

Tanesha Joyner Wallhalben

Lasse Rausch Zweibrücken

Jana Reischmann Wiesbach

Charlize Taouil Zweibrücken

Mia Wetzstein Contwig

Lea Colesie Zweibrücken

Latisha Dincher Wiesbach

Moisha Krauch Zweibrücken

Ioanna Langer Hornbach

Adrian Mocean Zweibrücken

Karina Scheifel Zweibrücken

Sandy Tauscher Zweibrücken

BF1EHS21

Eilen Janzen Zweibrücken

Katharina Moiseev Riedelberg

Lea Nonnenmann Hornbach

Berufsfachschule

2BF2GH21

Rebecca Göritz Zweibrücken

Elias Guth Zweibrücken

Lea Herrmann Zweibrücken

Natalie Luft Zweibrücken

Melissa Mohrhardt Zweibrücken

Niko Schlick Zweibrücken

Timo Schumacher Zweibrücken

Jan Spindler Zweibrücken

Juliane Steinbart Zweibrücken

Amy Wenz Martinshöhe

Celin Zimmer Dellfeld

BF2TW21

Lena-Marie Adam Zweibrücken

Wael Alhussein Bechhofen

Muhammed Mücteba Alparslan Limbach

Mohammad Faroukh Kleinbundenbach

Lukas Henkel Homburg

Noah Jung Homburg

Rian Machura Zweibrücken

Jonas Rentel Großsteimhausen

Enes Tosunoglu Waldmohr

Pascal Karell Zweibrücken

Erik Miller Zweibrücken

Lee-An Panzilius Zweibrücken

Felix Pirro Bechhofen

Fachschule Altenpflege

FSAL19a

Nicole Bayer Wallhalben

Burak Boyaci Petersberg

Fatbarda Fejzullahu Zweibrücken

Julia Flood Hornbach

Michelle Fritzler Landstuhl

Tim Kube Zweibrücken

Nicole Matthias Zweibrücken

Jana Pirmann Homburg

Sarina Semmelmann Hütschenhausen

FSAL19b

Khadija Ait Lhaj Zweibrücken

Nimotallah Ajisegiri Zweibrücken

Isabell Anstätt Höheinöd

Ruth Gathurai Zweibrücken

Anna Maria Griger Martinshöhe

Steffen Hundertmark Pirmasens

Felicia Just Pirmasens

Ayse Korkmaz Martinshöhe

Sevda Mammadli Pirmasens

Susanna Melkonyan Zweibrücken

Marie-Christin Rothe Pirmasens

Sabrina Schwemm Zweibrücken

Rebecca Zovko Leimen

Fachschule Altenpflegehilfe

FSALH21a

Lukas Auer Trulben

Franziska Berger Zweibrücken

Inna Bogatschenko Zweibrücken

Alexander Braun Blieskastel

Gianna Hellenthal Zweibrücken

Vanessa Lowak Homburg

Kathrin Meyer Zweibrücken

Maria Nigito Blieskastel

Kujitesa Pireva Blieskastel

Nicole Salow Kaiserslautern

Sharon Schöb Zweibrücken

Joana Semar Zweibrücken

Alida Shamsaddinova Contwig

Neele Steiner Zweibrücken

Marvin Weber Zweibrücken

FSALH21b

Elena Dockweiler Merzalben

Anika Ebersoldt Zweibrücken

David Favier Du Noyer De Lescheraine

Waldhouse

Brian Funda Pirmasens

Michelle Graf Pirmasens

Tanja Grund Eppenbrunn

Claudia Kämmerer Petersberg

Janika Omlor Zweibrücken

Natalie Schubert Pirmasens

Eva-Maria Schütt Thaleischweiler-Fr.

Farzaneh Shafiyan Dahn

Vanessa Veit Bottenbach

Höhere Berufsfachschule HBFSA20a

Sara Bold Reifenberg

Paula Britz Großbundenbach

Ella Chiera Contwig

Lara Dannapfel Hornbach

Jana Grünagel Zweibrücken

Lea Hillenbrand Zweibrücken

Aileen Hub Contwig

Alina Hubert Zweibrücken

Aline Janzen Riedelberg

Nancy Janzen Riedelberg

Sabrina Jeziorowski Zweibrücken

Jolina Kollmannslehner Zweibrücken

Vanessa Küpper Nünschweiler

Stefanie Lehner Zweibrücken

Angela Leis Pimasens

Julia Matis Contwig

Jeanette Merkel Zweibrücken

Emilie Mrowiec Zweibrücken

Julienne Niebergall Zweibrücken

Arianna Panarisi Zweibrücken

Niklas Pirrmann Zweibrücken

Anna Scherer Nünschweiler

Fabienne Thomas Krähenberg

HBFSA20b

Ella Annawald Battweiler

Nina Arnold Zweibrücken

Laura Becker Thaleischweiler-Fröschen

Hannah Frevel Zweibrücken

Paul Frevel Hornbach

Joline Henseler Dellfeld

Elisa Ignatowitsch Zweibrücken

Marie Klensch Zweibrücken

Slava Mamo Homburg

Michelle Neumann Zweibrücken

Ahin Osi Zweibrücken

Helen Osi Zweibrücken

Luisa Rasmus Zweibrücken

Robin Rottmann Contwig

Sylvia Simon Hornbach

Nicole Sitdikov Zweibrücken

Julia Sitzer Einöd

HBFWi20a

Yannik Bayer Herschberg

Leon Conrad Zweibrücken

Laura Dincher Brenschelbach

Kevin Gantner Zweibrücken

Tom Glahn Contwig

Melanie Hoffmann Käshofen

Maximilian Klassen Zweibrücken

Leonie Krause Zweibrücken

Diana Marton Contwig

Raymond Platz Blieskastel

Eric Schwarzberg Zweibrücken

Finn Seul Schmitshausen

Hannah Simon Zweibrücken

David Ziehl Contwig

HBFWI20bMT

Anthony Dektyarov Zweibrücken

Marcel Geßner Dellfeld

Urs Häfner Zweibrücken

Nicolas Klingler Gersheim

Jan-Eric Reitnauer Homburg

Adrian Sylemani Zweibrücken

Mirza Terzic Zweibrücken

Corvin Ayers Dellfeld

Heiko Bastian Alt Hornbach

Niklas Baumann Zweibrücken

Jacqueline Kim Dietzel Peppenkum

Melisa Esen Zweibrücken

Johannes Münker Zweibrücken

Jonas Woll Zweibrücken

HBF WI 20c

Nour Aldaghistani Zweibrücken

Aris Bettin Zweibrücken

Sadina Durgutovic Bottenbach

Nikoletta Gulyás Pirmasens

Jamie-Joanna Heßke Zweibrücken

Emma Klein Bottenbach

Tobias Krauß Zweibrücken

Tim Küstner Zweibrücken

Patrick Lang Reifenberg

Lukas Lauer Althornbach

Julian Mander Zweibrücken

Dominik Neumann Zweibrücken

Tommy Nguyen Zweibrücken

Leonie Scharff Wiesbach

Vivien-Eyleen Stauter Zweibrücken

Zeinalabdin Tarabishi Zweibrücken

Daniel Tertitskich Zweibrücken

Usama Younis Homburg

Pascal Reiter Schmitshausen

Celine Pulich Zweibrücken

Tim Wachall Zweibrücken

Noah Czekalla Zweibrücken

Samiry Do-Nascimento Kleinbundenb.

Evelin Hecht Homburg

Berufsoberschule 2 Wirtschaft BOS2W21a

Sade Alsac Zweibrücken

Anna-Lena Bach Bexbach

Hussein Chokeir Homburg

Felix Gies Kirrberg

Kim Heier Alt Hornbach

Konrad Henrich Zweibrücken

Felix Hofmann Mandelbachtal

Serhat Karayilan Hauptstuhl

Dilba Kazik Zweibrücken

Noelle Kohr Ensheim

Leah Pöschel Homburg

Michael Reddich Zweibrücken

Merlin Schäfer Zweibrücken

Eron Sefedini Bexbach

Michael Sitzer Einöd

Leah Steinert Zweibrücken

BOS2W21b

Philipp Enzminger Homburg

Steven Frey Zweibrücken

Sabrina-Lee Hochreiter Zweibrücken

Mohamad Nour Homsi Zweibrücken

Joseph Kirubakaran Saarbrücken

Tevish Jonathan Merboth Walshausen

Tasneem Modalel Contwig

Oluwabunmi Ayomide Oloyede Zweibr.

Lukas Penndorf Zweibrücken

Stefano Emanuele Popescu Zweibrücken

Lars Rheinheimer Zweibrücken

Nermin Sadig Homburg

Melvin Scheibe Homburg

Lena Schunck Blieskastel

Laura Stroi Einöd

Berufl. Gymnasium Wirtschaft BGYW19

Rojin Bakir Zweibrücken

Angelina Burkhart Zweibrücken

Steven Faß Zweibrücken

Niklas Graß Zweibrücken

Vivian Haacke Zweibrücken

Emily Kaufmann Petersberg

Mailin Klein Zweibrücken

Lars Leinenweber Zweibrücken

Katja Müller Zweibrücken

David Pfeiffer Contwig

Ildiko Henrich Zweibrücken

Marlon Irsch Zweibrücken

Pascal Lang Contwig

Maximilian Mazor Zweibrücken

Emrah Öney Zweibrücken

Timo Piller Contwig

Said Rahmani Zweibrücken

Luca Röthig Zweibrücken

Jean-Pierre Sema Riedelberg

Shakila Ahmadi Zweibrücken

Jenny Borgmann Zweibrücken

Jannis Fuchs Homburg

Francesca Guth Riedelberg

Chiara Liurno Blieskastel

Tobias Marterer Zweibrücken

Emma Schneider Zweibrücken

Sophie Yang Käshofen

André Schlachter Zweibrücken

Vanessa Ibach Zweibrücken

Narges Ahmadi Zweibrücken

Shabnam Rahmani Zweibrücken

Johanna Sandmeier Gersheim

Berufsschule BSBK19

Jasmin Deck Zweibrücken

Fabienne Eßer Hornbach

Stefanie Gellert Kleinsteinhausen

Thorsten Georgi Contwig

Julia Guth Zweibrücken

Lara Hoffmann Zweibrücken

Joshua Kahlfeld Zweibrücken

Sophia Neukirch Zweibrücken

Céline Sauter Hornbach

Celine Schuck Rieschweiler-Mühlbach

Alexandra Türk Ottweiler

Nick Wiegers Zweibrücken

Madlen Zich Einöd

BSEK19a

Svenja Böhm Zweibrücken

Yvonne Ettgen Zweibrücken

Augustine Friesen St. Wendel

Florim Ganaj Zweibrücken

Joshua Geib Zweibrücken

Güray Kemane Pirmasens

Sabrina Kipper Zweibrücken

Alisha Krauß Contwig

Miriam Krauß Reifenberg

Saskia Mailänder Zweibrücken

Christopher Nork Zweibrücken

Marie-Claire Obst Zweibrücken

Nina Sandmayer Battweiler

BSEK19b

Eyad Abou Eid Friedrichsthal

Federico Cabras Contwig

Patrycja Juszkiewicz Zweibrücken

Melissa Kaiser Käshofen

Michelle Kettering Rodalben

Valery Klejman Zweibrücken

Brandon Kuhl Zweibrücken

Lea Maurer Zweibrücken

Michael Wichmann Zweibrücken

Daniel Zuenko Zweibrücken

Jacqueline Zimmermann Zweibrücken

BSKOM18

Daniel Becker Schauerberg

Sebastian Harth Zweibrücken

Dean Knerr Walshausen

Nico Krebs Einöd

Jonas Leiner Zweibrücken

David Volk Einöd

Kevin Wedernikow Hütschenhausen

BSIM 18

Andreas Batmanov Neunkirchen

Lukas Gros Gersheim

Marius Heger Zweibrücken

Immanuel Imanow Bruchmühlbach-M.

Daniel Kollert Bruchmühlbach-Miesau

Angelo Mikulic Waldmohr

Maximilian Nagel Dellfeld

Michael Nutz Zweibrücken

Moritz Sand Blieskastel

Felix Sandmeyer Blieskastel

Ian Sandmeyer Blieskastel

Florian Vollmar Winterbach

David Wall Gries

Benjamin Witti Zweibrücken

Samer Yakhni Homburg

BSMEC 18

Benjamin Bilic Pirmasens

Philipp Brandenburger Völkersweiler

Florian Brunnmeier Ramstein-Miesenb .

Cornelius Eitel Pirmasens

David Ferderer Pirmasens

Rene Gerber Fischbach bei Dahn

Dominik Janzen Höheischweiler

Fabio Karg Schweix

Axel Krzyminski Blieskastel

Nico Lauwitz Mauschbach

Eva Feline Leicher Kleinsteinhausen

Tobias Lenert Gersheim

Robin Litzenburger Zweibrücken

Tobias Otto Homburg

Lukas Schön Zweibrücken

Leon Stöß Vinningen

Nils Thomann Gersheim

Stella Wölfling Pirmasens

BSML19

Saskia Bachmann Kaiserslauter

Tim Letzelter Ludwigswinkel

Lukas Leugner Steinalben

Jasmin Schneider Wilgardswiesen

Eric Sefrin Contwig

Lucas Walltill Pirmasens

BS KFZ Sven Fremgen Rodalben

David Gläsner Zweibrücken

Marco Heim Zweibrücken

Armin Kadiric Zweibrücken

Tim Meier Mauschbach

Mahmoud Mohammad Zweibrücken

BSZM18

Jonas Dietrich Zweibrücken

Marcel Sulaj Homburg

Marvin Rech Zweibrücken

Maximilian Usinger Schönenberg-K.

Nico Regitz Kleinbundenbach

Nico-Marcel Hatzfeld Trulben

Vladimir Schmyrin Pirmasens

Antonio Kvesic Zweibrücken

Niklas Sieber Dellfeld