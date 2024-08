Kliniken und Rettungsdienste schlagen Alarm. Die Vorräte an Blutkonserven gehen zur Neige. Auch in Zweibrücken. Das Rote Kreuz und die Verbandsgemeinde haben sich besondere Aktionen einfallen lassen.

„Jeden Sommer, wenn die Leute in Urlaub fahren, gibt es bei den Blutspenden sowieso einen Engpass“, weiß Hans Prager, der Geschäftsführer des Rotkreuz-Kreisverbandes Südwestpfalz. „In diesem Jahr ist die Versorgungslage aber außergewöhnlich kritisch.“ In der Südwestpfalz und darüber hinaus habe „die Auslastung der angebotenen Blutspendetermine ein historisches Tief erreicht. Derzeit ist weniger als die Hälfte der Termin-Zeitfenster belegt.“ Ganz besonders dringend gesucht seien Spender mit rhesus-negativen Blutgruppen. Dort sei der Bedarf momentan „gerade noch für etwas über einen Tag“ gedeckt. Die Krankenhäuser könnten nicht mehr so viele Blutkonserven wie sonst anfordern.

„Woran es liegt, dass die Spenderzahlen in der aktuellen Ferienzeit besonders stark rückläufig sind, kann man gar nicht so genau sagen“, mutmaßt Prager, dass es manchen „Stammgästen“ in den Blutspendelokalen jetzt „womöglich zu heiß“ sein könnte. Der Großteil der etwa 80 bis 100 regelmäßigen Spender, auf die das Rote Kreuz in Zweibrücken üblicherweise zurückgreifen könne, bleibe im Moment weg.

Was die Fußball-EM damit zu tun hat

Der DRK-Blutspendedienst West im westfälischen Ratingen ist für die Rotkreuz-Landesverbände Nordrhein, Westfalen-Lippe, Saarland und Rheinland-Pfalz zuständig. Um in dieser Großregion die Blutkonservenlager aufzufüllen und Versorgung schwerkranker Patienten in den kommenden Wochen sicherzustellen, würden täglich bis zu 3500 Blutspenden benötigt, erklärt Stephan David Küpper, der Sprecher des DRK-Blutspendediensts West. Seien aktuell weniger als 50 Prozent der Zeitfenster im Online-Terminreservierungssystem belegt, liege diese Quote „in guten Zeiten bei über 80 Prozent. Zieht man die gebuchten, aber dann doch nicht wahrgenommenen Termine ab, wird das Bild noch düsterer“, gibt Küpper zu bedenken. Er erinnert an „besonders viele Feiertage und Brückentage“, die die Spendebereitschaft bereits im Frühjahr habe einbrechen lassen. „Die Fußball-Europameisterschaft und die direkt anschließenden Sommerferien verschärften die Situation nochmals zusehends.“

Dass etwa die Homburger Unikliniken für Blutspender eine Aufwandsentschädigung in Höhe von etwa 25 Euro bezahlen, wird vom DRK nicht als Konkurrenz angesehen. „Klar, dass wir kein Geld auszahlen können“, setzt das Rote Kreuz nach Hans Pragers Worten „ganz auf Freiwilligkeit“. „Aber mit dem Krankenhaus arbeiten wir ja zusammen. Was die Uniklinik nicht selbst an Spenderblut bekommt, kauft sie beim DRK zu. “

Für die Spender wird gegrillt

Aber auch der Rotkreuz-Kreisverband Südwestpfalz lässt sich immer wieder mal etwas Neues einfallen, um Interessierte anzulocken. „Zum Beispiel hat’s bei uns in der Vergangenheit auch schon mal Kinogutscheine oder Eintrittskarten für Handballspiele gegeben“, erinnert sich der Geschäftsführer. „Und diesmal, wenn wir jetzt extra für den 30. August zur Sommer-Blutspendeaktion in der ehemaligen Hauptschule Nord aufrufen, dürfen sich unsere Spender auf Gegrilltes, Eis und alkoholfreie Cocktails freuen.“

Eine besondere Aktion hat sich auch die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ausgedacht: Dort soll der September zum Blutspendemonat werden. Bürgermeister Björn Bernhard möchte möglichst viele Mitarbeiter der Verwaltung, Ratsmitglieder und Feuerwehrleute zum Blutspenden animieren, und zwar in Zusammenarbeit mit der Uniklinik in Homburg. Die Aufwandsentschädigungen, so die Idee, soll dann ans Haus Jona in Pirmasens gehen, eine Jugendhilfe-Einrichtung der Diakonie.

Jetzt Blut spenden

Angesichts der kritischen Versorgungslage organisiert der DRK-Kreisverband Südwestpfalz am Freitag, 30. August, eine Sommer-Blutspendeaktion von 16 bis 19 Uhr in der ehemaligen Hauptschule Nord, Hofenfelsstraße 53, in Zweibrücken. Empfohlen wird, für diesen Tag vorab einen exakten Spendetermin zu reservieren. Wer online unter blutspende.jetzt oder unter Telefon 0800 1194911 ein Zeitfenster bucht, kann ohne Wartezeit Blut spenden. Man kann aber auch ohne Termin vorbeikommen. Spender sollten vorher ausreichend getrunken und etwas gegessen haben und einen Lichtbildausweis mitbringen. Inzwischen gibt es für Blutspender nach oben keine Altersbegrenzung mehr.