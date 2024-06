Bei künftigen Wahlen möchte die Stadtverwaltung in Zweibrücken wieder für kürzere Wartezeiten in den Wahllokalen sorgen.

Beim Urnengang am Sonntag hatten sich in Zweibrücken mitunter ziemlich lange Warteschlangen in den Wahlräumen gebildet. Die Wahlbeteiligung war vergleichsweise hoch, und weil immer mehr Bürger die Möglichkeit der Briefwahl nutzen, hatte die Stadtverwaltung diesmal die Anzahl der Stimmlokale verringert. Die vielen Einzelwahlen und die zeitintensive Lektüre des meterlangen Europawahlzettels führten dazu, dass die Wahlkabinen lange von Einzelpersonen besetzt blieben. So wurde etwa in Mittelbach eigens noch eine alte Wahlkabine vom Speicher geholt, um den Anstehenden die Wartezeit zu verkürzen. Auf Anfrage erläutert Rathaussprecher Jens John, dass die Stadt „Wahllokale zusammengelegt hat, um mehr Kapazitäten für Briefwahllokale zu schaffen“. John räumt ein, dass es zu Spitzenzeiten „vermehrt zu Schlangen“ gekommen sei, „denen wir über den Wahltag nach Möglichkeit mit weiteren Wahlkabinen abgeholfen haben“. Für die nächsten Wahlen, so der Rathaussprecher, werde die Stadt „entsprechend gegensteuern“.