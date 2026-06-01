Battweiler stellt im Haushaltsplan 2026 insgesamt 188.000 Euro bereit, um die Brandschutzauflagen in der Kita und im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) zu erfüllen.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Brandschutzmaßnahmen in der Kita und dem DGH Battweiler sollen bis zum Herbst abgeschlossen sein. Vorgesehen sind bauliche Anpassungen wie automatische Feuerschutztüren, selbstöffnende Dachfenster, eine automatisch gesteuerte Entlüftung sowie die Erneuerung der Elektrik und der automatischen Alarmanlage bei Brand oder Störungen. Aus dem Investitionsstock des Landes fließen dafür 30.200 Euro. Für den Kita-Bereich hat der Landkreis einen Zuschuss von 27.000 Euro bewilligt.

Erleichtert reagierte der Gemeinderat auf die Mitteilung von Ortsbürgermeister Stefan Hlava, dass Baugenehmigung und Freigabe des Landkreises vorliegen. Damit kann die Gemeinde die ersten Gewerke für die Erneuerung der Toilettenanlage ausschreiben. Seit rund fünfzehn Monaten muss ein Toilettenwagen als Notlösung dienen, um die Veranstaltungen im DGH und in der Konrad-Loschky-Halle aufrechtzuerhalten.

Arbeiten sollen noch vor den Sommerferien starten

Ursache für die Sperrung war ein Wasserschaden, der zeigte, dass Leitungen, Abwassertechnik, Fußböden, Fliesen, Sanitär, Armaturen und Verputz komplett erneuert werden müssen. Die Gemeinde hofft auf einen weiteren Zuschuss aus dem Investitionsstock sowie auf Unterstützung der Daniel-Theysohn-Stiftung in Höhe von insgesamt etwa 70.000 Euro. Die Versicherung übernimmt rund 30.000 Euro für den Schaden, aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes sind fast 52.000 Euro bewilligt. Nun heißt es für den Planer „Vollgas geben“, dass mit den ersten Arbeiten noch vor den Sommerferien begonnen werden kann, forderte Hlava. Der Rat wünscht sich, dass in der Halle und im DGH wieder Normalität einkehrt – zum Wohl der zahlreichen Nutzer und für das dörfliche Gemeinschaftsleben.

Die Verbesserung der Beleuchtung im DGH und in angrenzenden Räumen ist nahezu abgeschlossen. Dafür sind rund 38.000 Euro veranschlagt, eine Förderung aus dem Investitionsstock über 19.000 Euro ist beantragt. Für die Möblierung von Jugendraum und Seniorentreff stehen Zuschüsse der Theysohn-Stiftung über 5000 Euro und aus der Leader-Förderung des Landkreises über 10.500 Euro bereit. Stühle und Tische wurden vor Pfingsten bestellt, eine zur Ausstattung gehörende Spiegelwand ist bereits geliefert.

Gemeinde nimmt Kredit auf

Um die auferlegten und weiteren notwendigen Baumaßnahmen zu finanzieren, nimmt die Ortsgemeinde einen Kredit über 183.000 Euro auf. Nach Abführung der Umlagen bleiben der Gemeinde 390.000 Euro für den Unterhalt von DGH und Konrad-Loschky-Halle, für die Kita, Trinkwasserversorgung, Straßenbeleuchtung, Oberflächenentwässerung, Personalkosten, Steuern und Versicherungen. Im Haushalt 2026 ergibt sich damit ein Fehlbetrag von 59.000 Euro.