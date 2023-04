Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Geschätzt hundert Fahrzeuge, viele mit Kennzeichen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland, haben am Samstag in der Innenstadt per Autokorso gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Dabei