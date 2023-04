Das Regenwetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht: Nur neun Gäste kamen am Freitagmorgen an die Kneispermühle im Wallhalbtal, um mit Wanderführer und RHEINPFALZ-Mitarbeiter Willi Hack die neue Mainau-Tour zwischen Schmitshausen, Wallhalben und Maßweiler noch vor ihrer offiziellen Eröffnung zu erwandern. Trotz des Regens hielten die Teilnehmer aber die ganzen vier Stunden durch. Willi Hack brachte ihnen die Geschichte der Kneispermühle und die Geologie des Sandsteins näher, verriet, was die neue Tour mit der Blumeninsel Mainau verbindet, und erklärte, welche Spuren die Kelten und Steinzeitmenschen im Wallhalbtal hinterlassen haben.