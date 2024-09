Bei den Freiwilligentagen vom 21. bis zum 30. September unterstützen Freiwillige, Organisationen, Unternehmen, Kommunen und Schulen Projekte fürs Gemeinwohl unter dem Motto „Wir schaffen was!“. Mit dem Hashtag #wirschaffendemokratie sowie unter der Schirmherrschaft von Alexander Schweitzer (51, SPD), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, rückt dabei die Bedeutung des Engagements als wesentlicher Pfeiler demokratischer Grundwerte in den Fokus. Eine Diskussionsrunde in Ludwigshafen geht am Dienstag, 24. September, ab 17 Uhr, Kulturzentrum Das Haus, Bahnhofstraße 30, darauf ein.

Zum Thema „Die schweigende Mehrheit: Hat unsere Demokratie ein Beteiligungsproblem?“ diskutieren Schweitzer und weitere Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Kultur. Journalist Bernhard Zinke moderiert den Abend im „Fishbowl-Format“. Die Methode bezieht sich auf die Sitzordnung: Sie gleicht einem Goldfischglas, um das die Teilnehmer im Kreis herum sitzen.

Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar ist seit 2008 ein Leuchtturmprojekt zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und geht 2024 erstmals in die Verlängerung. Ludwigshafen beteiligt sich mit 70, Mannheim mit 40 Projekten.