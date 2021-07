Die von der Politik verhängten Corona-Auflagen haben im Stadtteil Niederauerbach das nächste Aus eines Lokals zur Folge. Wie die VT Niederauerbach mitteilte, haben der Verein und die Pächter des Auerbacher Hofs, Fatiha el Kalid und Haki Krasnic, den Pachtvertrag zum 31. August aufgelöst. Nach Angaben des Vereins in beiderseitigem Einvernehmen. „Trotz großer Unterstützung seitens des Vereins ist es nicht absehbar, ob sich in den kommenden Monaten eine Verbesserung der Lage erkennen lässt“, teilte Pressewart Volkhard Gabriel mit. „Durch Corona war nicht viel los, und die Nebenkosten sind sehr hoch“, erklärt Wirt Haki Krasnic, warum er und Fatiha el Kalid das Wirtshaus aufgeben. Dennoch wollen beide in der Gastronomie weitermachen, aber nicht zwingend in Zweibrücken. „Wir haben schon etwas im Auge“, sagt Krasnic. Ihre ersten Gäste empfingen die Wirtsleute erst Ende August des vergangenen Jahres im Auerbacher Hof. Wie der Verein mitteilt, können Essensgutscheine noch bis Ende August 2021 eingelöst werden. Bereits im Mai 2020 schloss in Niederauerbach die Bierkneipe Brasserie wegen der Corona-Auflagen.