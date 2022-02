Früher war sie „bekannt wie ein bunter Hund“, sagt Katharina Ambos. Am 26. Februar feiert die Bubenhauserin ihren 100. Geburtstag. Früher war sie in der Buchhandlung von Dr. Rohr tätig. Aber nicht deshalb ist sie in Zweibrücken so bekannt geworden.

Vor allem den älteren Zweibrückern ist „es Ambosse Käthe“ ein Begriff – auf dem Fahrrad wie im Schwimmbecken. Denn bis vor 22 Jahren war die Jubilarin sportlich sehr aktiv. „Wir hatten kein Auto, da hat meine Mutter alle Besorgungen mit dem Rad erledigt“, erzählt Tochter Birgit Löffler, die im selben Haus wohnt.

Für Katharina Ambos war der Weg von der Gebrauchs- zur Sportradlerin nicht weit. 1990 trat sie in den Radsportclub Zweibrücken ein, der sie schon drei Jahre später zum Ehrenmitglied ernannte. Bis sie 80 wurde, radelte sie fast jeden Sonntag 75 Kilometer lange Touren. Aber auch wochentags drehte sie täglich ihre Runden. Ein Schrank mit mehr als 50 Pokalen bezeugt ihre Erfolge.

Mit 63 Stadtmeisterin im Schwimmen

Auch als Schwimmerin kennt man Katharina Ambos aus dem Wolfsloch. Erst mit 53 hatte sie Schwimmen gelernt – bei Freibad-Bademeister Heribert Rauch. Das Freischwimmer-Abzeichen hat sie sich vor knapp einem halben Jahrhundert auf den Badeanzug genäht. Bis sie 87 Jahre alt wurde, ist die Jubilarin regelmäßig die 1000 Meter geschwommen: im Frei- und im Hallenbad, immer in Zweibrücken. Mit 63 wurde sie Stadtmeisterin.

„Ich habe bescheiden gelebt und immer viel gearbeitet“, sagt Katharina Ambos. Auch im eigenen, 1400 Quadratmeter großen Nutzgarten. Einmal hat sie dort in einem einzigen Sommer drei Zentner Erdbeeren geerntet. Daneben hat sie noch ihre erste Enkelin großgezogen, damit die Tochter arbeiten konnte.

Im Club der Hunderter

Katharina Ambos gehört dem exklusiven Club von nun zwölf Zweibrücker Damen an, die 100 Jahre oder älter sind. Zum Geburtstag gratulieren ihre Tochter, zwei Enkelinnen und drei Urenkel.