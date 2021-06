Die Mittwochtreffs zum Erwerb des Deutschen Sportabzeichens laufen seit vergangener Woche wieder im Zweibrücker Westpfalzstadion, und am kommenden Sonntag, 13. Juni, steigt die erste Sonderaktion: der erste von zwei geplanten Radfahrtagen.

Abfahrt ist dabei um 9 Uhr am ehemaligen Hotel „Hasengarten“ in Niederauerbach. Ablegen können Interessierte hierbei die 200-Meter-Sprint- und die 20-Kilometer-Ausdauerleistung mit dem Rad. Der zweite Radfahrtag soll dann nach den Sommerferien am Sonntag, 12. September, über die Bühne gehen.

Eine weitere Sonderaktion gibt es am Sonntag, 19. Juni, mit dem Walking Day. Hier ist der Start für 14 Uhr an der Brücke der Heilig-Kreuz-Kirche mitten in Zweibrücken geplant. Außerdem gibt es bis zum 14. Juli noch sechs Termine im Westpfalzstadion (jeweils 17 bis 18.30 Uhr), und nach der vierwöchigen Sommerpause vom 18. August bis 29. September noch mal sieben Möglichkeiten, Leistungen fürs Sportabzeichen zu erbringen.

Trotz der jüngsten Öffnung des Freibades gibt es laut Peter Ehrmantraut, Kreisbeauftragter des Sportabzeichens, für die beiden Schwimmtage, die im Vorjahr wegen der Schließung der Hallenbäder coronabedingt ausfielen, noch keine Termine. Für individuelle Termine kann sich aber direkt mit ihm per Telefon 06332/13773 in Verbindung setzen.