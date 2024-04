Nach der gelungenen Premiere im Jahr 2023 treffen sich die Freunde des Pfeilewerfens erneut – und haben dabei wieder Gutes im Sinn.

Die Konrad-Loschky-Halle in Battweiler wird am Samstag ab 15 Uhr aus allen Nähten platzen: Komplette Teilnehmerfelder mit 128 Spielern vermeldet Organisator Stefan Schäfer aus Oberauerbach für das Benefizturnier um die offene Darts-Dorfmeisterschaft.

Bei der Premiere im Vorjahr waren 95 Darts-Spielerinnen und -spieler angetreten, diesmal vermeldeten Stefan Schäfer und der SV Battweiler schon Tage zuvor: „Alles voll, kein Platz mehr“. Wie im Vorjahr treten die 128 Pfeile-Werfer, darunter 16 Frauen, für den guten Zweck ans Oche: Der Erlös der Startgelder von je zehn Euro, aus dem Essen- und Getränkeverkauf und von vier selbst verschönerten Darts-Scheiben soll wieder an den früheren Fußballer Tim Wahl vom TuS Winzeln gehen. Wahl hatte im Jahr 2022 ein Hirnaneurysma und mehrere Schlaganfälle erlitten und sitzt seitdem im Rollstuhl. Im Vorjahr kamen rund 3600 Euro bei dem Darts-Turnier zusammen, womit der notwendige, inzwischen fertiggestellte Aufzug an Wahls Haus mitfinanziert werden konnte.

Im Verlauf des Turniers wird es schwieriger

Gespielt wird an sechs Darts-Scheiben gleichzeitig, bis zum Achtelfinale im Modus 301 Single out (Best of three), im Viertelfinale 301 Double out (Best of three). Spielerisch schwieriger wird es dann noch mal im Halbfinale und Endspiel im Modus 501 Double out (Best of five). Die Frauen spielen eine eigene Dorfmeisterin aus.

Wenn alles glatt läuft, sollen die Finalpartien gegen 20 Uhr steigen. Danach geht das Turnier in eine Party über, „Stood In“ mit Sabine und Volker liefern dazu die Livemusik. Für Essen und Trinken ist den ganzen Tag über gesorgt.