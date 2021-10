Nach einem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi standen die Linienbusse in Zweibrücken am Mittwoch nach 9 Uhr still. Die Busfahrer der Stadtbus Zweibrücken GmbH, der Verkehrsgesellschaft Zweibrücken und der DB Regio Bus Mitte beteiligten sich am Arbeitskampf, sie streiken voraussichtlich auch am Freitag. Am Donnerstag soll der Linien- und Schülerverkehr hingegen regulär betrieben werden. Nach Angaben des Rathauses wurden am Mittwoch für drei Grundschulen (Sechsmorgen, Hilgard und Breitwiesen) Rückfahrten nach Schulschluss organisiert, in Abstimmung mit der DB Regio Bus Mitte wurde ein Notfahrplan in Kraft gesetzt.