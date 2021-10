Eine amtliche Gefahrenwarnung – Sturm mit orkanartigen Böen – ließ Arges befürchten. „Ignatz“ sorgte in der Nacht zum Donnerstag und am Morgen aber für wenige Einsätze von Polizei und Feuerwehren. Die Polizeiinspektion Zweibrücken meldete zwischen vier und fünf Uhr umgewehte Straßenschilder auf der Autobahn 8 zwischen Walshausen und Zweibrücken sowie in Ixheim in der Bitscher Straße, die gerichtet werden mussten. Die Wehren der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land mussten laut dem stellvertretenden Wehrleiter Andreas Glahn nicht ausrücken. Die Freiwillige Feuerwehr Zweibrücken berichtete von zwei Räumeinsätzen, nachdem Bäume umgefallen waren. Auf der Straße von Mittelbach Richtung Zweibrücken und unweit des Naturfreundehaus in Niederauerbach, auf der Gersbergerhofstraße. Alles unspektakulär, konnte Stadtfeuerwehr-Inspektor Frank Theisinger am Donnerstagmorgen vermelden.

Bei der Straßenmeisterei in Waldfischbach sammelten sich im Laufe des Vormittags doch einige Meldungen über Behinderungen durch vom Sturm umgelegte Bäume. Am schwersten betroffen war demnach die Landstraße 471 zwischen Dellfeld-Falkenbusch und Nünschweiler sowie die Bundesstraße Althornbach nach Hornbach, die zeitweise nicht zu befahren waren. Windbruch beeinträchtige auch den Verkehr zwischen Zweibrücken Stadtmitte und Mörsbach, Mittelbach und Ixheim, Zweibrücken-Niederauerbach und Contwig sowie die Kreisstraße 84 in der Nähe des Steitzhofs. Die Straßen waren laut Straßenmeisterei aber noch passierbar. Gegen Mittag waren alle Wege geräumt.

Umgestürzte Bäume machten dem Zugverkehr im Saarland zu schaffen. Laut der Bahn waren auf der Strecke Pirmasens-Zweibrücken-Saarbrücken die Abschnitte zwischen Zweibrücken und Niederwürzbach und zwischen St. Ingbert und Rohrbach am Morgen gesperrt. Auch zwischen Homburg und Kaiserslautern und zwischen Saarbrücken und Neunkirchen fielen Züge aus.

Alles zum Sturmtief Ignatz in der Pfalz lesen Sie hier.