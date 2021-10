Der Deutsche Wetterdienst hat für alle Städte und Kreise der Pfalz am Donnerstag Warnstufe drei von vier ausgerufen. Es muss mit orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometer pro Stunde gerechnet werden. in den Gipfellagen des Pfälzerwalds könnte der Wind auch noch heftiger, bis hin zur Orkanstärke (bis 130 Kilometer pro Stunde) wehen. Menschen sollten sich nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten. Es sei mit entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Ästen und Dachziegeln zu rechnen. Wir berichten in unserem Liveblog.