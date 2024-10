Der bisherige AfD-Stadtrat Dieter Roeskens hat am Freitag die Niederlegung seines Mandats schriftlich bei der Stadtverwaltung eingereicht. Das teilte Stadtpressesprecher Jens John auf Anfrage mit. Roeskens hatte den Rücktritt zuvor bereits im Stadtrat angekündigt. Sein Nachrücker ist Jannik Telöken, der nun von der Stadtverwaltung angeschrieben wird und dann ab der Zustellung acht Tage Zeit hat, sich zu überlegen, ob er das Mandat annimmt oder nicht, wie John erklärt. Lehnt er es nicht explizit und schriftlich ab, antwortet Telöken also zum Beispiel nicht auf das Schreiben der Stadt, rückt er automatisch nach in den Rat. Telöken selbst war bisher nicht zu erreichen, auch nicht über den Vorstand der Zweibrücker AfD. Telöken habe sich auch gegenüber dem AfD-Vorstand noch nicht geäußert, ob er den Sitz im Stadtrat annimmt, wie der stellvertretende Vorsitzende Falk Dettweiler am Montag auf Anfrage sagte.