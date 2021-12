Die letzte Zweibrücker Adventsmusik in diesem Jahr in der Alexanderskirche bestreitet nach der kurzfristigen Absage des Zweibrücker Kammerorchesters am Samstag, 18. Dezember, 18 Uhr, die Geigerin Aida Petrossian. Die 30-jährige Musikerin stammt aus Armenien, hat an der Hochschule für Musik Saar studiert und lebt in Frankreich. Wem der Name bekannt vorkommt: Sie war bereits 2018 und 2019 zu Gast in der Alexanderskirche. Gemeinsam mit Bezirkskantor Helge Schulz (Orgel und Klavier) wird die Violinistin eine Sonate von Wolfgang Amadeus Mozart und ein Werk des Prager Komponisten Zdenek Fibich (1850-1900) spielen. Die liturgischen Teile übernimmt Pfarrer Günter Sifft. Der Eintritt ist frei, am Ausgang werden Spenden erbeten. Es gilt 3G. Die Adventsmusiken finden bereits seit Mitte der 80er Jahre an den Samstagen der Adventszeit in der Alexanderskirche statt.