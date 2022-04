Ab Donnerstag, 21. April, bis voraussichtlich 7. Mai werden auf der A6 zwischen den Anschlussstellen St. Ingbert Mitte und Rohrbach in Richtung Mannheim Brückengeländer saniert. Die rechte Spur wird dann verengt, so dass die Bauarbeiter sicher am Geländer arbeiten können. Der Verkehr wird zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt. Der Autobahnparkplatz Kahlenberg wird während der Arbeiten gesperrt. Die Autobahn GmbH rechnet nicht mit Staus oder anderen Verkehrsbeeinträchtigungen.