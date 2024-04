Die Autobahn GmbH kündigt fürs Wochenende erneut eine Vollsperrung auf der A8 bei Neunkirchen an. Dieses Mal wird zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Montagfrüh, 5 Uhr, die Fahrbahn in Richtung Saarlouis zwischen den Anschlussstellen Kohlhof und Neunkirchen-Oberstadt voll gesperrt. Hintergrund ist der Umbau der Verkehrssicherung und der Aufbau einer transportablen Schutzwand für den Neubau der Landertalbrücke. Der Autobahnverkehr in Richtung Saarlouis wird ab der Abfahrt Kohlhof über die L114 und die Zweibrücker Straße durch Furpach hin zur Auffahrt Neunkirchen-Oberstadt geführt, von dort geht es auf der Autobahn wieder weiter. Trotz der Arbeiten am Wochenende sollen Autofahrer sich laut Autobahn GmbH auf mögliche Staus einstellen und mehr Fahrzeit einplanen.