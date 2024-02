Großeinsatz bei Contwig für die Feuerwehr am Sonntagabend. Auf einem Feld zwischen Contwig und Oberauerbach standen gegen 21.45 Uhr 90 Siloballen in Flammen. Laut Polizei ist die Brandursache noch nicht geklärt. Da bereits am 3. September vorigen Jahres an gleicher Stelle knapp 100 Ballen abgebrannt waren, wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Feuerwehren Contwig, Dellfeld, Käshofen, Althornbach und Zweibrücken waren mit 15 Fahrzeugen und 50 Kräften acht Stunden lang im Einsatz. Der Schaden wird laut Feuerwehr auf 8000 Euro geschätzt. Bauern halfen mit drei Teleskopladern beim Auseinanderziehen der Heuballen. Gegen Mitternacht konnten die ersten Kräfte ihren Einsatz beenden, als das Feuer unter Kontrolle war. Die Helfer, die die Restlöscharbeiten ausführten, und die Brandwache blieben bis zum Morgen vor Ort. Wegen des Brandrauchs wurde die Contwiger Bevölkerung während der Löscharbeiten über soziale Medien aufgerufen, Türen und Fenster zu schließen. Hinweise nimmt die Polizei Pirmasens unter Telefon 06331 5200 sowie per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de entgegen.