Ein 33 Jahre alter Mann hat einen 36-Jährigen am Montag mit der Faust geschlagen und ihn bedroht. Wie die Polizei berichtet, soll der 36-Jährige zudem von einer unbekannten weiteren Person mit einem Messer und einem Hammer bedroht worden sein. Der 36-Jährige hat laut Polizei leichte Verletzungen am Oberkörper erlitten. Zwei Stunden zuvor sollen sich die beiden Männer, die dann offenbar in einen Streit gerieten, in der Ostertalstraße im Neunkircher Stadtteil Wiebelskirchen begegnet sein. Der 36-Jährige soll den 33-jährigen Mann, der aus Waldmohr stammt, beleidigt haben. Die Polizei hat Strafanzeigen gegen die beiden Personen eingeleitet.