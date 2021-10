Eine Gruppe von acht Jugendlichen, die sich den Vorraum der Sparkasse am Schlossplatz als Ort zum Abhängen – so die Polizei – ausgesucht hatte, rief am Donnerstagabend die Polizei auf den Plan. Die Überprüfung ergab, dass drei Minderjährige – zwei 15-jährige Mädchen und ein 16-jähriger Junge – Zigaretten dabeihatten. Diese wurden sichergestellt und an die Eltern übergeben. Der Junge hatte auch ein Einhandmesser bei sich, falls ihm jemand „dumm kommen“ sollte, wie er erklärte. Das Messer wurde ebenfalls sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Gruppe erhielt einen Platzverweis.