In der Zeit von Montag, 16.30 Uhr, bis Dienstag, 8.30 Uhr, wurde vom Gelände einer Tiefbaufirma in der Pirmasenser Straße in Niederauerbach eine 120 Kilogramm schwere Rüttelplatte im Wert von 4000 Euro gestohlen. Vermutlich wurde sie mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise bittet unter Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.