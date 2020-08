Einen Förderbescheid über knapp zwei Millionen Euro hat die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig am Donnerstag mit Ulrich Link von der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz im Hof der Berufsbildenden Schule (BBS) Zweibrückens OB Marold Wosnitza übergeben. Das Geld wird für den Ausbau der Infrastruktur an 14 Zweibrücker Schulen verwendet. Der Beigeordneten Christina Rauch zufolge soll es auf den Schulgeländen von BBS, Helmholtz-Gymnasium und Mannlich-Realschule plus künftig W-Lan geben. Ziel sei es, Schulgebäude und Schulhöfe mit kabellosem Internetzugang auszustatten. Im nächsten Schritt erhalten die Schulen Tablets, Laptops, Whiteboards und Beamer. Die genaue Bedarfsermittlung läuft in den meisten Schulen noch. Drei Schulen haben ihren Bedarf bereits bei der Stadt angemeldet. Zudem gab’s einen Zuschuss über 235 000 Euro aus einem Sofortprogramm des Bundes.