In Zweibrücken wartet man derzeit angespannt auf eine Schwarzbach-Welle aus Richtung Contwig. Laut Holger Hell vom Krisenstab musste in Contwig die Schleuse in der Bahnhofstraße geöffnet werden, da der Druck zu groß geworden war. „Wir konnten das Wasser dort nicht länger an der Schleuse zurückhalten“, so Hell. In Zweibrücken sei nun in den nächsten 30 Minuten mit einer kleineren Welle zu rechnen, eventuell auch nur mit einem weiter erhöhten Pegelstand. „Eine fünf, sechs Meter hohe Welle ist nicht zu erwarten“, beruhigt Hell. Trotzdem könne es sein, dass Bereiche am Schwarzbach überflutet werden. Diese wurden deshalb vorsorglich gesperrt.