Trotz der Unwetter- und Hochwasserwarnungen ist Frankenthal bislang von größeren Vorkommnissen verschont geblieben, das teilte die Feuerwehr Frankenthal am Samstag in einer Pressemitteilung mit. Am Freitagnachmittag sei es demnach zu vier wasserbedingten Einsätzen und einem Folgeeinsatz gekommen – quer über das Stadtgebiet verteilt. Gegen 14.21 Uhr sei der erste Alarm bei der Feuerwehr Frankenthal eingegangen, die weiteren in den darauffolgenden 45 Minuten. Bei drei Einsätzen musste die Feuerwehr mit Tauchpumpen eingreifen.

Bei einem Wassereinsatz in der Robert-Bosch-Straße kam es trotz stromlos geschaltetem Kellergeschoss während des Abpumpens zu einer kleinen Verpuffung an der Gasheizung, so dass vorsorglich ein Löschzug an die Einsatzstelle gerufen wurde. Die Kontrolle mit Wärmebildkamera und Messgeräten habe allerdings keine Auffälligkeiten ergeben. Die Anlage sei durch den Notdienst Gas der Stadtwerke Frankenthal außer Betrieb genommen worden.

Beobachtung der Isenach

Der für die Feuerwehr zuständige Bürgermeister Bernd Knöppel habe sich während der Einsätze ein Bild der Lage in der Hauptfeuerwache gemacht. Kurz vor Mitternacht musste noch ein umgestürzter Baum im Einmündungsbereich Hannongstraße / Lambsheimer Straße beseitigt werden.

Die Isenach führe aktuell viel Wasser. Die Überprüfung der relevanten Stellen – insbesondere enge Kurven, unter Brücken oder an Straßen – sei bislang unauffällig verlaufen. Die Kontrollen werden laut der Feuerwehr Frankenthal entsprechend der Wasserstandsentwicklung weiter fortgesetzt.