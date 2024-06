Markus Kropfreiter (SPD) kann für eine zweite Amtszeit als Ortsbürgermeister planen. Der 51-Jährige, der sich zur Wiederwahl gestellt hatte, erhielt am Sonntag nach der ersten Auszählung 74,9 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,8 Prozent. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte Kropfreiter auf Anfrage der RHEINPFALZ. „Man erreicht leider nicht alle Menschen“, erklärte sich Kropfreiter, dass das Votum nicht deutlicher ausfiel, obwohl kein Gegenkandidat angetreten war. Trotz der Freude über seinen persönlichen Erfolg, beschäftigten die desaströsen Ergebnisse der SPD auf Europa-Ebene oder bei der Landratswahl im Kreis Germersheim den Genossen, der zugleich Landtagsabgeordneter ist: „Da haben wir gar nicht gut abgeschnitten.“ Das gute Resultat der AfD erschrecke ihn und sei nur schwer zu erklären: „Diese Partei schürt lediglich Ängste.“ Für ihn sei das Votum Ansporn, „unsere begonnenen Projekte in Lingenfeld weiterzuführen“, sagte der Vater dreier Kinder. Als wichtigstes Ziel nannte er die Realisierung eines Gesundheitszentrums sowie die Ansiedlung eines Discounters. Gefeiert werde erst am Montagabend – auch auf die Gefahr hin, dass die Stimmung bei den Genossen dann noch gedrückter sei.