Ulrich Strobel ist mit seiner Firma Zweirad Strobel innerhalb Speyers umgezogen. Von der Oberen Langgasse ging es in die Tullastraße 46. Das Unternehmen vergrößert sich.

Erster Standort des Fahrradhändlers nach der Firmengründung war in der Kutschergasse. 2006 ging es in die Obere Langgasse, die Strobel nun aus mehreren Gründen verlassen hat. Er nennt an erster Stelle die mehrmonatige Sperrung der Straße wegen Baumaßnahmen, an die sich in den kommenden Jahren ein Brücken-Neubau anschließen werde. Da habe es gepasst, dass ihm im November kurzfristig die Chance eröffnet worden sei, die zuvor von Friwa-Küchen genutzten Räume zu übernehmen: „Das Gebäude bietet deutlich mehr Platz und hat eigene Parkplätze. Ich kann das Unternehmen vergrößern, will mit 50 Jahren diese Chance ergreifen.“

Zwei Mitarbeiter beschäftigt der Inhaber, einen Auszubildenden will er Mitte des Jahres übernehmen. Weitere „Neue“ könnten dazukommen, so Strobel, der Fahrradmechaniker und Einzelhandelskaufleute sucht. Der in dieser Woche eröffnete neue Standort biete alle Möglichkeiten. Der gefragte Werkstatt-Betrieb habe viel bessere Bedingungen, auch das Sortiment könne ausgeweitet werden.

Steigende Nachfrage erwartet

Strobel erwartet eine weiter steigende Nachfrage vor allem nach E-Bikes. Er habe immer wieder Kunden, die ihr Zweitauto verkauften und umsattelten. Wermutstropfen seien die aktuellen Lieferengpässe. Die Zulieferer könnten nicht auf Termin liefern. „Wenn etwas reinkommt, kann ich mehr ins Sortiment nehmen“, so der Geschäftsführer. „Peu-à-peu“ erhalte er derzeit Ware; diese Woche seien zum Beispiel sieben Räder geliefert worden, das sei schon mal positiv.