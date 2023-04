Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer in Speyer Wohnraum dem Markt „entzieht“, soll bestraft werden können. Die Regeln dafür will die Stadtverwaltung nach mehrjähriger Vorbereitung noch in diesem Monat mit der neuen „Satzung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum“ in Kraft setzen.

Der Entwurf der Satzung ist jetzt vorgelegt worden. Verboten ist es demnach, bestehenden Wohnraum

- zu mehr als 50 Prozent für gewerbliche oder berufliche Zwecke zu verwenden