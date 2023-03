Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aktuelle Themen wie Baukostensteigerung und Handwerkermangel besorgen das städtische Gebäudemanagement. 13,4 Millionen Euro stehen in seinem Budget 2022, und die sollen auch ausgegeben werden. Die Stadt will sich verstärkt um ihre Gebäude kümmern, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) – gerade um schwierige wie die Zeppelinschule.

Allein in diesem Jahr sollen 400.000 Euro in der Zeppelinschule verbaut werden. Brandschutzmaßnahmen und ein neuer Aufzug sind geplant. Ilona Bast, Leiterin des Gebäudemanagements,