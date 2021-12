Die Deutsche Bahn kündigt eine umfangreiche Modernisierung des Bahnübergangs in der Wormser Landstraße an. Das teilt eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mit. Zuvor hatte es an diesem Übergang am 21. Dezember eine technische Störung gegeben: Einer der dort verkehrenden Güterzüge sei passiert und die Schranken hätten sich danach geöffnet, aber die Ampel sei auf rot stehen geblieben, berichtet ein Verkehrsteilnehmer. Dann hätten sich die Schranken wieder gesenkt, die Ampelfarben hätten gewechselt, aber es sei kein Zug gekommen. Ein Sicherheitsmitarbeiter habe die Schranke händisch öffnen müssen und die Autos trotz roter Ampel die Schienen überqueren lassen, so der Verkehrsteilnehmer, der bei der Polizei Anzeige erstattet hat. Er kritisiert die Inbetriebnahme eines nicht korrekt funktionierenden Bahnübergangs, sieht einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr als mögliche Straftat und beurteilt dies als „verkehrsverhaltenspsychologisch hoch gefährlich“.

Die Bahn geht auf Details nicht ein, bestätigt jedoch die längere Rot-Phase der Ampel. Dass eine Gefährdung bestanden habe, schließt die Sprecherin in der Stellungnahme aus: Die verständigten Fachkräfte vor Ort hätten sichergestellt, dass kein weiterer Zugverkehr auf der Strecke angekündigt war, und erst dann die anderen Fahrzeuge passieren lassen. „Die eingesetzte Technik ist regelwerkskonform eingerichtet und war seit Anfang August verlässlich im Einsatz“, so die Bahn. Dennoch habe sie eine technische Überprüfung und die Modernisierung Anfang kommenden Jahres veranlasst. Die Schienen dort werden nur von Güterzügen befahren.