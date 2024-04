Im Stadtgebiet wird in den kommenden Monaten an mehreren Stellen gebohrt, gebuddelt und gebaggert. Die RHEINPFALZ listet größere Projekte in diesem Jahr auf. Dazu zählen untere anderem drei Bahnübergänge in der Wormser Landstraße, am Mäuseweg und in der Hafenstraße – dort wird meist nur kurze Zeit gearbeitet. An einem Verkehrskreisel dauert’s länger. Mehr anzeigen.