Am Freitag, 19. Juni, 14.30 Uhr, findet die traditionelle Übergabe des Weinzehnts der Gemeinde Kirrweiler an die Speyerer Bischöfe statt.

Eine Delegation aus dem Weinort, der früher Sommerresidenz der kirchlichen Obrigkeit war, bringt die Weinfuhre per Traktor und auf dem letzten Stück traditionsgemäß mit Pferdefuhrwerk zur Kathedrale in der Domstadt. Dort wird sie von Bischof Karl-Heinz Wiesemann und dem emeritierten Weihbischof Otto Georgens erwartet. Kirrweiler feiert 2026 sein 825-jähriges Bestehen und von 3. bis 6. Juli sein Weinzehnt-Weinfest.

Der Weinzehnt ist eine Naturalabgabe auf die Weinernte im bischöflichen Weinberg in der Kirrweilerer Gemarkung „In den Flegeläckern“. In früheren Jahrhunderten wurde der Weinzehnt im fürstbischöflichen Zehntkeller in Kirrweiler entrichtet, dort ausgebaut und anschließend nach Speyer gebracht. Heutzutage bringen die Kirrweilerer den trinkfertigen Wein direkt zu den Bischöfen nach Speyer.