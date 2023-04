Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erst in diesem Jahr hatte die Stadt Speyer eine Steuer auf Sportwetten eingeführt. Im August ist sie in Kraft getreten. Jetzt muss die Verwaltung wohl einen Rückzieher machen.

Die Wettbürosteuer hat in den vergangenen Jahren einen regelrechen Aufschwung in der Region erlebt: 2019 wurde sie in Mannheim eingeführt, ein Jahr später in Ludwigshafen und Pirmasens. Seit