Mit 53 von 55 Stimmen ist Walter Feiniler (52, Speyer) zum Direktkandidaten der SPD im Wahlkreis Speyer für die Landtagswahl am 14. März 2021 gewählt worden. Der Wahlkreis umfasst auch Schifferstadt und die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen. Zur B-Kandidatin wurde bei der Versammlung am Mittwochabend in Dudenhofen Silke Schmidt-Makdice (41, Hanhofen) bestimmt. Feiniler stellte sich mit persönlichen Worten vor: „Ich bin einfach der Walter. Mit all meinen Ecken und Kanten. Jeder, der mich kennt, kennt meine Fehler. Davon habe ich welche. Diese machen mich auch aus.“ Als Schwerpunkte nannte er das Bildungsangebot in der Region, die Digitalisierung sowie Gesundheit und Pflege. „Gerade in Krisenzeiten wie jetzt zeigt es sich, wie wichtig alle Beschäftigten im Sozial- und Gesundheitswesen für unsere Gesellschaft sind.“ Die Angebote in der Pflege und Tagespflege müssten ausgebaut werden. Feiniler kenne die Menschen in der Region genau, lobte Alexander Schweitzer, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, den heute als Geschäftsführer der SPD in Ludwigshafen tätigen Kandidaten.