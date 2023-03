Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Partei Die Linke hat in Speyer einen eigenen Stadtverband gegründet. Vorsitzende ist die Studentin Kim Brinkmann (23). Stefan Keller hat sie gefragt, was sie an der Partei reizt, welche Ziele sie politisch persönlich und in Speyer verfolgt und warum sie unbedingt Lehrerin werden will.

Was reizt Sie an der Partei Die Linke?

Dass sie nie für einen Kriegseinsatz gestimmt hat, deren feministischer Ansatz, dass also Frauen immer gleich gefördert werden und dass ich