In der Summe 200.000 Euro könnten die neuen Poller kosten, mit denen die Stadtverwaltung das widerrechtliche Befahren der Maximilianstraße unterbinden will. Sie sollen vor allem außerhalb der Lieferzeiten sowie während Veranstaltungen den motorisierten Verkehr fernhalten. Inzwischen liegt ein Detailkonzept vor, über das am Dienstag (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal) der Bauausschuss und am Donnerstag (17 Uhr, großer Saal der Stadthalle) der Stadtrat Speyer befinden soll.

Die Politik hatte sich schon im März gegen die ebenfalls geprüfte „Große Lösung“ entschieden, die rund eine Million Euro gekostet und automatisch versenkbare Poller umfasst hätte. Der Planungs- und Betreuungsaufwand dafür wäre zu groß, so die Einschätzung der Stadt. Die jetzt geplante „Kleine Lösung“ umfasst mechanisch versenkbare, starre und herausnehmbare Poller. Beide Varianten wären keine „Hochsicherheitspoller als Terrorschutz“, betont die Stadt.

Verschiedene Größen

An rund zehn Standorten – vor allem dort, wo andere Straßen in die Maximilianstraße münden – sollen Poller in jeweils einer von zwei Größen installiert werden, lautet der Vorschlag. Im Fahrbahnbereich käme dabei die massivere Ausführung mit 27,5 Zentimeter Durchmesser und 80 Zentimeter Höhe im Einsatz. In den Randbereichen wären es schlankere, nur 11 Zentimeter dicke und 90 Zentimeter hohe Modelle. Dazu kämen Mischformen. An den Zufahrten zur Maximilianstraße sollen die Sperren laut Stadt im Normalbetrieb weg sein, bei Veranstaltungen in der Fußgängerzone hingegen dauerhaft stehen. Probleme zum Beispiel bei medizinischen Notfällen werde es nicht geben: Besatzungen von Einsatzfahrzeugen erhielten Dreikantschlüssel, um sich bei Bedarf Zufahrt zu verschaffen.