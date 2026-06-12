Die Stadtbibliothek Speyer feiert am Montag, 15. Juni, 16.30 bis 18.30 Uhr, den Auftakt der Aktion „Vorlesesommer“. Dazu lädt sie gemeinsam mit der Familienbildung Speyer, dem Media-Tor und der Bibliothèque française Speyer in den Familientreff Speyer-Süd, Windthorststraße 11, ein. An unterschiedlichen Stationen können laut Ankündigung unter anderem Lesezeichen geplottet, Kamishibai-Bilderbuchgeschichten gelauscht, gemalt oder sich über den Vorlesesommer informiert werden. Auch bestehe die Möglichkeit, sich vor Ort für den Vorlesesommer anzumelden und die ersten Stempel für die Aktion zu bekommen. Der Eintritt ist frei und ohne Anmeldung möglich. Die Leseförderaktionen „Lesesommer“ und „Vorlesesommer“ laufen in den Bibliotheken vom 15. Juni bis zum 16. August. Näheres im Internet unter https://vorlese-sommer.de/ und https://www.lesesommer.de/.