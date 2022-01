Damen-Oberligist TuS Heiligenstein setzt am Samstag seine Heimspielwochen fort. In der zweiten von vier Partien stellt sich der VSC Guldental (19 Uhr) in der Rhein-Pfalz-Halle vor. Im Wochentakt folgen ASV Landau und TGM Mainz-Gonsenheim II.

Saarlandwochen

Es schließen sich die Saarlandwochen an, wenn Heiligenstein danach gen TV Düppenweiler, TV Lebach sowie TV Rohrbach aufbricht. Für den TuS geht es nun darum, die letzten drei am Samstag gegen den TSV Speyer verlorenen Sätze als Ausnahme erscheinen zu lassen. Denn es gilt, den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen.

Am Samstag (10.30 Uhr) starten die unter 13 Jahre alten Mädchen des TuS in der Rhein-Pfalz-Halle mit drei Teams in die Pfalzrunde. TS Germersheim, VSG Edigheim reisen an.