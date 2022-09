Am St.-Vincentius-Krankenhaus Speyer gibt es einen erneuten Wechsel in der wichtigen Funktion der Verwaltungsdirektorin. Anne-Kathrin Schmalz (38), die erst im Februar die Aufgabe übernommen hatte, verlässt das Haus schon wieder.

Schmalz wechselt nach Krankenhaus-Auskunft zum 1. Oktober zur GRN-Klinik Weinheim. „Die Suche nach einem Nachfolger hat schon begonnen.“ Schmalz wohne an der Bergstraße. Die Krankenhausbetriebswirtin war vor ihrer Station in Speyer stellvertretende Geschäftsführerin des St. Josephskrankenhauses in Heidelberg gewesen. In Speyer war sie auf den nach einer vierjährigen Amtszeit nach Landau abgewanderten Bernhard Fischer gefolgt, für den zeitweise Klaus Diebold (71) eingesprungen war. Er konnte als Verwaltungsdirektor von 1988 bis 2017 auf eine deutlich längere Amtszeit zurückblicken.