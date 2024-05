Christi Himmelfahrt steht vor der Tür. Für viele Menschen gibt es ab Donnerstag vier Tage arbeitsfrei. Voraussichtlich können sie diese bei schönem Wetter genießen. Tief Helga, das seit Tagen häufig Regen brachte, zieht endlich ab. Es wird abgelöst vom Atlantik-Schönwetterhoch Thomas. Das macht die Wettervorschau sehr einfach. Vom heutigen Mittwoch bis einschließlich Sonntag gibt es täglich viele Sonnenstunden. Am Mittwoch und am Donnerstag scheint die Sonne jeweils sieben bis zehn Stunden – je nach Quellwolkenbildung. Ab Freitag sind täglich sogar bis zu 14 Stunden Sonnenschein drin. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen zwischen sechs und neun Grad. Tagsüber wird es immer wärmer. Kommt der Mittwoch noch mit 16 Grad daher, hat der Donnerstag schon 20 Grad im Gepäck. Von Freitag bis Sonntag sind beinahe sommerliche 22 bis 24 Grad zu erwarten. An allen Tagen weht der Wind leicht bis mäßig aus nordöstlichen Richtungen. Ab Montag wird es wieder wechselhafter und im Verlauf unter 20 Grad kühl.